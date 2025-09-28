Entrenamiento bajo mínimos antes de volar a Almaty

Xabi Alonso intentó pasar página del peor partido de la temporada y poner el foco en una reacción inmediata en la Liga de Campeones. Aunque apenas dispuso de efectivos en el regreso al trabajo, en la mañana del domingo, adelantando la hora habitual por el viaje que completarán este domingo.

David Alaba, Raúl Asencio, Fran García, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Franco Mastantuono, Brahim Díaz, Endrick, Rodrygo y Gonzalo García, fueron los jugadores del primer equipo que realizaron trabajo de campo.

Mientras que los que fueron titulares en el derbi madrileño realizaron trabajo de recuperación en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas, el grupo reducido que se ejercitó en el césped completó una suave sesión con balón, en una mañana en la que Xabi Alonso realizó correcciones tácticas y cerró la mañana con la disputa de partidos en espacios reducidos.

El técnico tolosarra cambiará la cara de su equipo con numerosos cambios y se esperan descansos para evitar el largo viaje a alguno de sus jugadores habituales. Además, a las bajas de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, se le suma tras el derbi dos más en una defensa que queda bajo mínimos.

Con la rotura muscular en el sóleo derecho de Dani Carvajal y la fuerte contusión sufrida por Éder Militao, ambos baja en la Liga de Campeones que el capitán ya se perdía por sanción, las cinco bajas que sufre el técnico madridista son defensivas.

Xabi Alonso facilitará la convocatoria en la mañana del domingo y el Real Madrid partirá sobre las 13:00 horas desde la capital de España y se espera la llegada a Almaty a las 22:00 horas (la 1 de la madrugada hora local).