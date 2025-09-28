Gift Monday anota el triplete más rápido en la historia de la NWSL

Chicago (EE.UU.), 28 sep (EFE).- La nigeriana Gift Monday anotó este domingo el triplete más rápido en la historia de la NWSL, al meter tres goles en 36 minutos en el 4-0 de las Washington Spirit contra las Houston Dash en el estadio Audi Field de Washington.