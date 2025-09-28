Gift Monday anota el triplete más rápido en la historia de la NWSL
Chicago (EE.UU.), 28 sep (EFE).- La nigeriana Gift Monday anotó este domingo el triplete más rápido en la historia de la NWSL, al meter tres goles en 36 minutos en el 4-0 de las Washington Spirit contra las Houston Dash en el estadio Audi Field de Washington.
Por EFE
28 de septiembre de 2025 - 22:45
Monday, de 23 años, celebró el primer triplete de su carrera e impulsó un triunfo que envió a las Spirit del técnico español Adrián González a los 'playoffs'.
La victoria de las Spirit la rubricó la italiana Sofía Cantore en la reanudación.
Las Spirit son segundas en la NWSL con 40 puntos, a 16 de las líderes Kansas City Current.