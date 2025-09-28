Grupo E: Nueva Caledonia se presenta al mundo y arrancan dos de las favoritas

Entre los jugadores a seguir durante esta jornada destacan Rabby Nzingoula, Benjamin Cremaschi, Nolhann Alebate o Mfundo Vilakaz, pero solo el paso de los minutos confirmará qué futbolistas llegan más fuertes a esta cita mundialista.

La selección francesa llega a Chile 2025 con un equipo ilusionante que se quedó a las puertas de salir campeón de la Eurocopa Sub-19 del pasado año tras caer con España en la final.

Les Bleues llevan cuatro ediciones consecutivas sin lograr superar los octavos de final, pero en ninguna de ellas tuvieron problemas para solventar la fase de grupos, un logro que es lo mínimo que se le puede pedir a la campeona del mundo del año 2013.

Enfrente tendrán a un combinado sudafricano que viene de dar la sorpresa en su continente proclamándose campeón este mismo año de la Copa Africana de Naciones Sub-20 en una intensa final en la que doblegaron a la favorita Marruecos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sudáfrica vuelve así a una Copa del Mundo por quinta vez en su historia y tras dos ediciones de ausencia con un equipo sólido y eficaz que promete plantar cara a la todopoderosa selección francesa.

El debut de Nueva Caledonia es la anécdota curiosa de esta edición del Mundial Sub-20 por ser un equipo formado en su mayoría por jugadores aficionados. Sin embargo, algo debe tener de especial este grupo de jóvenes cuando ya lograron clasificar para la Copa del Mundo Sub-17 en 2019 y alcanzaron la final del Campeonato de la OFC Sub-19 el pasado año.

El único futbolista semiprofesional de este equipo es Nolhann Alebate, jugador de las categorías inferiores del SC Bastia francés y en el que el combinado ‘canaco’ reposa sus esperanzas para hacer algo histórico ante una de las habituales en este torneo: Estados Unidos.

En su decimoctava participación en un Mundial Sub-20, la selección norteamericana quiere por fin materializar su continua presencia en éxitos reales.

Tras cuatro ediciones consecutivas cayendo en cuartos de final, Estados Unidos llega a Chile con un grupo fuerte repleto de jugadores que en su mayoría ya debutaron en MLS y, por primera vez, con una estrella consolidada: Benjamin Cremaschi.

El futbolista estadounidense de raíces argentinas jugó durante dos años al lado de leyendas como Messi, Busquets o Suárez en Inter Miami y esta temporada decidió dar el salto a Europa con una ilusionante cesión al Parma italiano, quien decidió liberarlo para que comandara a su selección en este Mundial.