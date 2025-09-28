Jardine asegura que la calma y la agresividad fueron las claves para goleada del América

"Estos partidos meten mucho más presión, así es un derbi, pero ahora supimos mantener la calma y ser más agresivos, esa fue la clave. Luego del gol que nos marcaron nos llenamos de confianza para regresar, eso nos da una gran mentalidad para la parte final del torneo", afirmó el técnico al final del juego.

A pesar de que América dominó, Pumas tomó ventaja en el primer tiempo con gol de Jorge Ruvalcaba. En la segunda mitad las Águilas remontaron con autogol de Álvaro Angulo, gol del colombiano Raúl Zúñiga y doblete del estadounidense Alejandro Zendejas, uno de sus tantos fue de penalti.

Jardine afirmó que fue la mejor actuación ofensiva de su equipo en el torneo.

"Fue el partido que más oportunidades creamos, hoy el pecado fue la falta de contundencia en el primer tiempo, fue demasiado castigo irnos al descanso abajo, pero así es el fútbol. Decidimos no cambiar para la segunda parte y empujados con esa calma y agresividad dimos la vuelta", reiteró.

El sudamericano, quien como seleccionador de su país ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, puntualizó el empujón anímico que les dará vencer a Pumas, un rival clásico de la Ciudad de México, luego de que la semana pasada cayeron en el derbi del fútbol mexicano ante el Guadalajara.

"Es una victoria importante por la tabla, por los puntos, pero más por lo anímico. Era necesario ganar ante un rival que compite de manera muy intensa, luego de que la semana pasada no nos salieron la cosas ante Chivas; me quedo con un gran sabor de boca por la manera en que ganamos", concluyó.

Con la victoria el América sumó 24 puntos, producto de siete ganados, tres empates y una derrota; se ubica en la tercera posición del certamen.

En la duodécima jornada del certamen, las Águilas recibirán al Santos Laguna el próximo sábado.