Lamine Yamal entra en la convocatoria, pero Flick sigue sin contar con Balde

Por contra, Alejandro Balde, de baja desde el 3 de septiembre por una lesión en el bíceps femoral, no está en la lista y se espera que regrese con vistas al encuentro de la Liga de Campeones de este próximo miércoles ante el PSG.

Lamine Yamal se ha perdido cuatro partidos a causa de una pubalgia y todos ellos se han resuelto con victoria de los azulgrana, que han ganado consecutivamente al Valencia (6-0), Getafe (3-0), Newcastle (1-2) y Oviedo (1-3).

En la lista de convocados también figura Marc Casadó, a pesar de que no pudo concluir la última sesión de entrenamiento a causa de problemas físicos.

También entre los convocados está el meta estadounidense Diego Kochen, que ha tenido que volver de la convocatoria con su selección con la que disputaba el Mundial sub-19. El tercer portero será Eder Aller, mientras que Wojciech Szczesny será el titular ante los donostiarras por la lesión de Joan Garcia, que estará entre un mes y un mes y medio de baja por una rotura en el menisco.

Defensas: Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre Torrents.

Medios: Pedri, Casadó, Olmo, de Jong, Bernal y Dro.

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony Bardghi y Toni Fernández.