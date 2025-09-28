Los goles y asistencias de Takuma Asano siempre dan puntos al Mallorca

El extremo ha aportado tres goles y una asistencia en 26 partidos jugados, unas cifras marcadas por sus continuos problemas físicos que le convierten "en un jugador de 60 minutos" según Jagoba Arrasate, aunque siempre que aporta en materia ofensiva su equipo puntúa.

La pasada temporada marcó dos goles que se tradujeron en cuatro puntos con el empate contra el propio equipo vitoriano (1-1) y la victoria contra el Espanyol (2-1).

Además, el nipón dio una asistencia en otro triunfo en el Estadio Mallorca Son Moix, en este caso contra el Valladolid en las últimas jornadas de LaLiga 24/25, confirmando que sus cifras siempre se producen en el feudo bermellón.

Ahora está por ver el alcance de la lesión de Asano, que se marchó tras "sentir un pinchazo", tal y como dijo el técnico después del choque, y podría perderse el duelo contra el Athletic Club, a la espera de conocer si estará disponible tras el parón de selecciones.

