Mestalla espera entre truenos y reencuentros

El club valencianista mantiene la atención en la alerta meteorológica y asegura que tomará cualquier decisión "en beneficio de los aficionados", aunque si el balón rueda lo hará en un estadio que históricamente ha sido muy adverso para los asturianos: de 38 visitas, solo tres victorias.

De celebrarse, el choque enfrentará a dos viejos conocidos en los banquillos: Carlos Corberán y Veljko Paunovic, que coincidieron en Inglaterra cuando dirigían al Huddersfield y al Reading, respectivamente.

Años después, Corberán se ha convertido en el técnico que ha devuelto competitividad al Valencia tras una etapa difícil, mientras que Paunovic afronta su primera temporada completa en el Oviedo, club con el que descendió como jugador y al que ha logrado regresar a la élite como entrenador.

Los blanquinegros llegan a la cita en la undécima posición con ocho puntos, tras sumar el primero como visitante en Cornellà y confirmar su fortaleza en Mestalla con el triunfo ante el Athletic. Un triunfo este lunes le permitiría escalar, al menos, dos posiciones y reforzar su solidez en casa, donde ya logró la permanencia la pasada temporada.

Históricamente, Mestalla no es un estadio que se le dé bien al Oviedo. El Valencia ganó en 27 de las 38 visitas del equipo asturiano a su feudo y solo perdió en tres.

Julen Agirrezabala y Dimitri Foulquier han estado entre algodones en los últimos días. El guardameta y el lateral derecho se ejercitaron en la última sesión de este domingo después de perderse una sesión cada uno por, en palabras del Corberán y del club, gestión de esfuerzos. Bajo imprevisto, ambos apuntan a ser titulares.

Mientras que Javi Guerra volvería a la titularidad después de su suplencia en el último partido junto a Santamaría, la duda del Valencia está en el ataque. Danjuma es titular indiscutible para Corberán, y sus acompañantes en los últimos partidos han sido Dani Raba y Hugo Duro, que podría ser el elegido después de marcar en los dos últimos partidos.

El Real Oviedo, por su parte, llega a Mestalla tras tres derrotas en tres salidas y sin haber marcado aún a domicilio. Suma solo tres puntos en la clasificación, con un triunfo y cinco derrotas, y afronta el partido con la necesidad de reaccionar.

Veljko Paunovic recupera a David Costas y a un Fede Viñas que, tras cumplir dos partidos de sanción debido a su expulsión en Getafe, podría ser titular en la punta del ataque.

Aunque haya habido jornada entre semana y los azules solo han podido sumar dos entrenamientos antes de la cita ante el Valencia, el técnico azul repetirá con muchos de los jugadores que fueron titulares en el 1-3 frente al Barcelona: la única duda en defensa es si Bailly repetirá o descansará para dar entrada a Dani Calvo.

Ya en el centro del campo la gran incógnita es Santi Cazorla, que, si está en condiciones, repetirá en la medular junto a Dendoncker y Alberto Reina, mientras que, en caso de no poder jugar, su puesto lo ocuparía Kwasi Sibo.

El reencuentro llega también cargado de memoria: el Oviedo no visitaba Mestalla desde noviembre del 2000, cuando cayó 2-0 con goles de Mendieta y Kily González.

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Santamaría, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Sibo; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas.

Árbitro: Ricardo De Burgos (comité vasco).

------------------------------------------------------------------

Puestos: Valencia (12º, 8 puntos); Real Oviedo (19º, 3 puntos).

El dato: Será el primer partido oficial entre el Valencia y el Real Oviedo desde abril del año 2001. Además, el Valencia ganó en 27 de las 38 visitas del Oviedo y solo perdió en tres.

Carlos Corberán: "No podemos valorar al Oviedo por los resultados ni la clasificación"

Veljko Paunovic: "Estamos cabreados porque no nos acompañan los resultados, pero el equipo trabaja muy bien y el compromiso diario es máximo"

Altas: David Costas, que vuelve de lesión, y Fede Viñas, que vuelve de sanción, por el Real Oviedo.

Bajas: Nacho Vidal y Ovie Ejaria por lesión, por el Real Oviedo.

Dudas: Agirrezabala y Foulquier (molestias), por el Valencia.