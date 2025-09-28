Mikel Vesga sufre una lesión muscular y es baja casi segura para Dortmund

El centrocampista, que queda "pendiente de evolución", se produjo esa lesión apenas siete minutos después de sustituir a Iñigo Ruiz de Galarreta en el encuentro de ayer sábado frente al Villarreal y tuvo que ser cambiado a su vez por Alejandro Rego.

La duda de Vesga para la cita del Signal Iduna Park se suma a las de Nico Williams y Alex Berenguer. El extremo internacional se recupera de la lesión muscular que se produjo el pasado día 7 en el Turquía-España, mientras que Berenguer fue baja en La Cerámica por unas molestias derivadas de una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho.

En el Athletic son bajas de larga duración los lesionados Beñat Prados y Unai Egiluz y el sancionado Yeray Álvarez. La lesión de Prados, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, le ha permitido al club bilbaíno la inscripción de Aymeric Laporte en la Liga de Campeones.