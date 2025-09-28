Fútbol Internacional

Pathé Ciss, central en el Rayo; Alexis Sánchez titular en el ataque del Sevilla

Madrid, 28 sep (EFE).- El centrocampista senegalés Pathé Ciss sale de inicio en el Rayo Vallecano como central junto al francés Florian Lejeune, mientras que en el Sevilla, con ocho novedades, juega de inicio en el ataque el chileno Alexis Sánchez, en el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports.

Por EFE
28 de septiembre de 2025 - 08:10
En el Rayo Vallecano, aparte de Pathé Ciss, vuelven al once Jorge de Frutos, Álvaro García y Pedro Díaz, con el brasileño Alemao como referencia en ataque.

El Rayo formará de inicio con Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Pedro Díaz, Óscar Valentín; De Frutos, Isi, Álvaro; y Alemao.

En el Sevilla el argentino Matías Almeyda revoluciona su once con ocho cambios, repitiendo solo respecto al último partido Vlachodimos, Azpilicueta y Suazo.

El Sevilla juega con Vlachodimos; Azpilicueta, Cardoso, Marca, Carmona; Agoumé, Mendy, Suazo; Alexis, Vargas; e Isaac Romero.

