Pathé Ciss, central en el Rayo; Alexis Sánchez titular en el ataque del Sevilla

En el Rayo Vallecano, aparte de Pathé Ciss, vuelven al once Jorge de Frutos, Álvaro García y Pedro Díaz, con el brasileño Alemao como referencia en ataque.

El Rayo formará de inicio con Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Pedro Díaz, Óscar Valentín; De Frutos, Isi, Álvaro; y Alemao.

En el Sevilla el argentino Matías Almeyda revoluciona su once con ocho cambios, repitiendo solo respecto al último partido Vlachodimos, Azpilicueta y Suazo.

El Sevilla juega con Vlachodimos; Azpilicueta, Cardoso, Marca, Carmona; Agoumé, Mendy, Suazo; Alexis, Vargas; e Isaac Romero.

