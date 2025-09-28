Revancha, ausencias, exotismo y tradición

Luis Enrique, el técnico que llevó a la gloria al París Saint Germain, vuelve a Barcelona para medirse al club azulgrana, al que dejó fuera de la Liga de Campeones hace dos temporadas. Ha crecido el conjunto español que se quedó en puertas de la final el pasado curso y que recibe sin complejo alguno al vigente vencedor del torneo en el cara a cara más llamativo de la sesión marcado por las llamativas bajas en uno y otro equipo.

La visita del Real Madrid a Kazajistán pone el toque exótico a la segunda fecha del evento. El cuadro de Xabi Alonso, malparado el sábado en el derbi madrileño en el que sufrió, rotundamente, la primera derrota del curso por 5-2, pone rumbo al campo del Kairat Almaty, un debutante en el evento y para el que la llegada del club más reputado de la competición es un momento histórico.

Es una situación similar a la que asume el Pafos chipriota que acoge al gigante alemán, al Bayern Múnich en otro choque sin precedentes y festivo para el cuadro que dirige el español Juan Carlos Carcedo y que se estrenó con un empate sin goles en Atenas contra el Olympiacos.

Tres clásicos del fútbol del Viejo Continente desafían a los otros representantes españoles. El Borussia Dortmund, con un título, en 1997 y dos finales perdidas a sus espaldas, será el adversario del Athletic Club; el Juventus, dos veces campeón y otras siete más subcampeón, un habitual en el torneo, acude al estadio de La Cerámica a calibrar al Villarreal; y el Eintracht Fráncfort, frecuente en Europa aunque en menos medida en su máxima competición, finalista en 1960, pero dos veces triunfador en la Liga Europa, la última hace cuatro temporadas, es el primer adversario continental del Metropolitano, del Atlético Madrid, reforzado por la goleada que logró ante el Real Madrid en el cara a cara madrileño del sábado.

El plantel de Diego Pablo Simeone, al igual que el de Ernesto Valverde y Marcelino García, ya van contracorriente, con una derrota a sus espaldas, sin puntos. Con el pie cambiado. El Real Madrid y el Barcelona, sin embargo, forman parte de la avanzadilla de la fase liga.

Hay cierto aire de final en el choque entre el conjunto azulgrana y el París Saint Germain. El equipo de Hansi Flick se quedó a un gol de la final que semanas después coronó al París Saint Germain, que sacó adelante su histórica cuenta pendiente con una goleada ante el Inter, verdugo del Barcelona.

Dos temporadas después, vuelven a encontrarse. Es una cuenta pendiente para el Barcelona que cayó hace dos cursos en la primera visita de Luis Enrique al recinto de su exequipo. El campeón francés ha ganado por 1-4 en sus dos últimas visitas al campo azulgrana. En octavos de la temporada 2020-21 y en los cuartos de la 2023-24.

Las ausencias marcan este cara a cara. El Barcelona no podrá contar con su portero Joan García, Raphinha, Fermín, Ter Stegen o Gavi aunque recupera a Lamine Yamal o Alejandro Balde. En el París Saint Germani, la ausencia del flamante Balón de Oro, Ousmane Dembele, afloja el potencial galo que pierde además a Desire Doue y Marquinhos con la incógnita de Joao Neves.

El Barcelona asume el reto invicto en sus últimos ocho partidos de la fase liga con siete victorias y un empate mientras su rival ha ganado once de sus últimos trece compromisos de la Champions, con dos derrotas.

KAIRAT ALMATY, TOQUE EXÓTICO PARA EL REAL MADRID

Más de siete horas de avión para recorrer cerca de 8.000 kilómetros tendrá que cubrir el Real Madrid para afrontar su segundo compromiso, el primero como visitante, en la Liga de Campeones y poder olvidar el duro castigo sufrido en el Metropolitano. Día histórico para el club y para toda Kazajistán que ha colapsado los portales de compra de entradas para el partido que se disputará el martes, en el primer turno horario, en el estadio Central de Almaty con capacidad para 23.000 espectadores.

Es el primer enfrentamiento entre ambos equipos en una competición europea. El KAirat nunca ha jugado con un club español ni el Real Madrid contra uno de Kazajistán. El conjunto de Almaty no ha encajado ningún gol en sus últimos cuatro partidos europeos en casa, incluida la fase previa, este curso, aunque salió goleado de su estreno en esta fase del evento, en Lisboa, ante el Sporting.

El Real Madrid, que ha ganado trece de sus últimos dieciséis partidos de la fase de grupos, con tres derrotas, y que en su estreno ganó con apuros en el Bernabeu al Marsella, puede convertir a Vinicius en el segundo jugador más joven, después de Iker Casillas, en alcanzar los setenta encuentros en la Champions.

El Atlético Madrid parece haber superado el arranque convulso de curso y, con el efecto Julián Álvarez de su lado y el momento de euforia y de juego que alcanzó con el rotundo triunfo contra el Real Madrid, apunta ahora hacia su primera victoria en Europa, con la visita del Eintracht Fráncfort. El cuadro de Diego Pablo Simeone, que estuvo a punto de salir con un punto de Anfield ante el Liverpool, frente al que fue de menos a más, pretende conservar la tradición como local contra adversarios alemanes. Es fuerte en el Metropolitano el club español que solo ha perdido uno de sus últimos quince partidos de la Champions en su campo -diez victorias y cuatro empates-. Y ha ganado nueve de los diez más recientes.

El recuerdo más reciente del Eintracht en España fue su triunfo y clasificación ante el Barcelona en la Liga Europa hace tres cursos. Fue un impacto. De vuelta a la Liga de Campeones, el representante germano solo ha perdido tres de sus últimos trece encuentros continentales.

DESAFÍO ITALIANO PARA EL VILLARREAL, EXÁMEN ALEMÁN PARA EL ATHLETIC

El Villarreal afronta un nuevo desafío en su retorno a la Liga de Campeones. Tras la derrota, dolorosa, cruda, sufrida en Londres contra el Tottenham, recibe al Juventus, que no pudo con el Borussia Dortmund en la primera jornada.

El conjunto de Marcelino pudo obtener un marcador mejor de Inglaterra y cuenta con los antecedentes contra el Juventus de su lado. En el único cara a cara con el representante transalpino salió airoso. Empató en su campo y ganó en Turín, y se clasificó para los octavos del curso 2021-22.

El combinado español, sin embargo, ha perdido sus tres últimos partidos de Champions, pero los 'bianconeri' solo ha ganado tres de sus doce partidos recientes de las fases de grupos.

El Juventus protagonizó el choque más espectacular, en cuanto a goles, de la primera jornada. Empató a cuatro tantos contra el Borussia Dortmund que recibe en el Signal Iduna Park al Athletic.

El plantel de Ernesto Valverde, superado en su estreno, en San Mamés, contra el Arsenal (0-2), acumula tres derrotas en sus últimos partidos en la competición UEFA pero nunca ha caído en cuatro. Sin embargo, está invicto en los seis duelos recientes contra representantes alemanes.

El Dortmund, subcampeón hace dos campañas, recibe al Athletic con solo dos derrotas en trece partidos europeos. Como local, sus números se resumen en once victorias y seis empates. Solo ha perdido en uno.

El enfrentamiento entre el Mónaco y el Manchester City sobresale también en la segunda fecha. En el único duelo previo fue el representante francés, entonces liderado por un emergente Kylian Mbappe, cayó del lado monegasco. El City del español Pep Guardiola ha perdido sus últimos cuatro partidos de Champions como visitante.

El Inter, subcampeón vigente, lleva dieciséis partidos sin perder en Milan en la competición continental y ahora llega el Slavia Praga. El Chelsea pone a prueba el debut en la Liga de Campeones de Jose Mourinho como preparador del Benfica. Pero los datos acompañan al club inglés que ha ganado los tres cara a cara previos.

El Marsella, que dio una estupenda imagen ante el Real Madrid y que después propició la primera derrota en la Ligue 1 del París Saint Germain, ejerce de anfitrión contra el Ajax. El club galo lleva ocho partidos sin perder en el Velodrome en Europa.

El Liverpool, reforzado por su victoria contra el Atlético Madrid en el arranque, visita al Galatasaray que lleva siete compromisos continentales sin ganar. Mohamed Salah está a solo dos goles de alcanzar los 50 en la Champions y erigirse en el primer jugador africano en conseguirlo.

El Arsenal de Mikel Arteta recibe al Olympiacos de Jose Luis Mendilibar en un cara a cara español en los banquillos. El equipo de Londres ganó al Athletic mientras el Olympiacos no pudo con el Pafos, rival del Bayern Múnich en esta segunda fecha.