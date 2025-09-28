Selecciones europeas buscan en el Mundial sub-20 reducir el dominio de Sudamérica

Este Mundial Sub-20 de Chile llega con el aliciente de si las selecciones europeas podrán acercarse aún más a los números de campeonatos ganados por los equipos sudamericanos, una rivalidad entre confederaciones que se extiende también a las selecciones absolutas, donde la UEFA domina con 12 mundiales por los 10 de Conmebol.

Pese a seguir contando con más títulos, la supremacía sudamericana en el torneo de selecciones juveniles de mayor prestigio se ha visto debilitada en la última década; en el año 2013, Conmebol dominaba con puño de hierro contando con 11 trofeos -repartidos entre Argentina (6) y Brasil (5)- y la UEFA parecía haberse quedado atrás con solo 6 galardones.

Los últimos años, sin embargo, han equilibrado este ránking gracias a una racha de cuatro ediciones consecutivas en las que los equipos europeos quedaron campeones: Francia (2013), Serbia (2015), Inglaterra (2017) y Ucrania (2019).

En la final del Mundial de Argentina 2023, Italia tuvo la oportunidad de que la UEFA igualara a Conmebol, pero Uruguay dio la sorpresa y se convirtió en el tercer equipo sudamericana en proclamarse campeón del mundo Sub-20 gracias a un agónico gol en el minuto 86.

Conmebol volvía de esta manera a poner tierra de por medio, acabando con una sequía que se alargó 12 años y zanjando su peor racha en la historia del torneo.

Las selecciones europeas por tanto llegan a esta Copa del Mundo con el objetivo de volver a dar con la tecla que acabe con un dominio sudamericano que durante años se sintió como inexpugnable, pero que en la última década parece haberse diluído.

Durante la fase de grupos, el torneo nos dejará enfrentamientos directos entre selecciones europeas y sudamericanas que son verdaderas aspirantes al título, como el Ucrania- Paraguay, el Italia-Argentina o el España-Brasil, encuentros que comenzarán a despejar las dudas sobre qué confederación llega más fuerte a esta cita mundialista de Chile 2025.

El bagaje de campeonatos mundiales Sub-20 obtenidos por cada confederación queda entonces de la siguiente manera antes del inicio del torneo:

12 para Conmebol –Argentina (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), Brasil (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011) y Uruguayen 2023;

10 para UEFA –Unión Soviética (1977), Alemania (1981), Yugoslavia (1987), Portugal (1989 y 1991), España (1999), Francia (2013), Serbia (2015), Inglaterra (2017) y Ucrania (2019)– y uno para CAF –Ghana (2009)–.