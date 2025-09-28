Son firma otro doblete y lleva ocho goles en ocho partidos de la MLS

La experiencia de Son en Los Ángeles no pudo empezar de la mejor manera. El ex del Tottenham metió dos goles e impulsó el cuarto triunfo seguido del LAFC, apoyado por el gabonés Dennis Bouanga, quien anotó la otra diana en el 3-0.

Son lleva ocho goles en la MLS y Bouanga reforzó su candidatura al MVP con la vigésima tercera diana de su temporada.

Su principal rival para ese galardón es Leo Messi, quien lleva 24 goles y 15 asistencias con el Inter Miami. El argentino, que venía de un doblete en la victoria 4-0 en el campo del New York City, impulsó este sábado el gol de Tadeo Allende.

Sin embargo, el Toronto rescató un punto que deja al Inter Miami a siete puntos del Philadelphia Union, con dos partidos menos.

El Union dio una contundente prueba de fuerza con un 6-0 endosado a domicilio al DC United. Suma cinco puntos de ventaja sobre el Cincinnati y siete sobre el New York City, que se llevó un vibrante derbi neoyorquino contra los Red Bulls por 3-2.

En el Soldier Field de Chicago, el Fire doblegó 2-0 al Columbus Crew en un derbi del Mid-West que sirvió a los hombres de Greg Berhalter para colocarse en puestos de 'playoffs'.

El Fire tiene cinco de ventaja sobre los Red Bulls, con un partido menos.

Por su parte, el New England Revolution, ya sin opciones de 'playoffs', ganó 2-0 al Atlanta United con gol incluido del ecuatoriano Leonardo Campana.

El ex del Inter Miami cortó una racha de más de un mes sin ver puerta en la MLS.