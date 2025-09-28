Universitario derrota por 3-2 al Cusco y se consolida en el liderato del Clausura peruano

La U se quedó con el triunfo, que bien pudo ser más contundente, gracias a dos anotaciones de su artillero Alex Valera, a los 22 y 66 minutos de juego, y otra del defensa paraguayo Williams Riveros.

Para el Cusco descontaron los delanteros argentinos Facundo Callejo, a los 34, y Juan Tévez, a los 86, este último de penalti.

A despecho del ajustado marcador, el Universitario dominó las opciones del partido jugado ante más de 50.000 de sus seguidores en el Estadio Monumental de Lima, ya que lanzó 23 remates, 9 de ellos directos a portería, contra solo 7 de su rival, 5 de los cuales fueron directos.

Con este resultado, el actual bicampeón del fútbol peruano, que dirige el entrenador uruguayo Jorge Fossati, llegó a 25 puntos, mientras que el Cusco se quedó en 19 unidades, aunque con un partido menos que el líder.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Deportivo Garcilaso, por su parte, se mantuvo en la tercera posición, con 18 puntos, tras empatar sin abrir el marcador con el UTC, en el encuentro que abrió la undécima jornada el pasado jueves.

En otros resultados de la fecha, el Ayacucho venció por 2-1 al Juan Pablo II College y el Sport Boys derrotó a domicilio por 2-3 al Alianza Universidad.

Además, el ADT venció por 1-0 al Alianza Atlético, el Atlético Grau por 3-1 al Sport Huancayo y el Comerciantes Unidos empató 1-1 con el Melgar de Arequipa.

La jornada termina este domingo con el partido entre Cienciano y Alianza Lima.