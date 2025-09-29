0-3. El 'Taty' Castellanos suaviza la crisis del Lazio

Después de la dolorosa derrota en el derbi capitalino ante el Roma, en el que jugó apenas media hora, el 'Taty' se erigió en el hombre clave del duelo, el eje sobre el que giró el juego de los de Maurizio Sarri, necesitados de la mejor versión del mendocino para acabar con las dudas en el mal inicio de temporada.

No dio tiempo al Génova a asentarse en su casa y dio una asistencia en el minuto 4, pase en profundidad que lanzó la carrera de Matteo Cancellieri, goleador tras una gran definición con su zurda para encaminar la victoria, casi sentenciada con la diana del protagonista de la noche, finalizador desde el área de la veloz contra de los 'biancocelesti' a la media hora de duelo.

Encajado el segundo tanto, claudicó el Génova, definitivamente sin opciones en el minuto 63 con el tanto final de Mattia Zacagni, afortunado en un rechace bajo palos tras un saque de esquina.

El duelo dejó el regreso del español Patric, canterano del Barcelona que, debido a una lesión en el tobillo derecho que le obligó a pasar por quirófano, no jugaba desde el 13 de marzo de 2025.

