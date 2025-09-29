Caicedo, Joao Pedro y Santos, dudas en el Chelsea para el encuentro contra el Benfica

"En este momento tenemos muchos jugadores lesionados. Esta tarde vamos a valorar a Caicedo, Joao Pedro y Andrey Santos. Tienen molestias y veremos si mañana pueden estar disponibles. Tenemos una plantilla lo suficientemente amplia para reemplazar las bajas”, explicó el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al duelo de este martes en Stamford Bridge.
Estas posibles ausencias se suman a la de Cole Palmer, que estará varias semanas de baja por una lesión en la ingle y no reaparecerá hasta después del parón internacional, previsto del 6 al 14 de octubre, y a la de Liam Delap, que no regresará a la competición hasta finales de noviembre.
Además, el Chelsea sigue lidiando con las lesiones de Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill y Dario Essugo.
El conjunto londinense esta cita continental en un momento delicado ya que en la primera jornada de la 'Champions' perdió 3-1 contra el Bayern de Múnich, y el pasado sábado cayó 1-3 en Stamford Bridge frente al Brighton, en la Premier League.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En sus últimos cinco partidos, el Chelsea solo ha logrado una victoria, correspondiente a la FA Cup frente al Lincoln City, equipo de la tercera división inglesa (League One).