Caicedo, Joao Pedro y Santos, dudas en el Chelsea para el encuentro contra el Benfica

Londres, 29 sep (EFE).- El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, confirmó este lunes que el ecuatoriano Moisés Caicedo y los brasileños Joao Pedro y Andrey Santos son duda para el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones frente al Benfica y serán evaluados en las próximas horas para determinar si podrán jugar.