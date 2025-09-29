Charles De Ketelaere, baja por lesión ante el Brujas

El internacional belga, de 24 años, recayó de la lesión que sufrió en Liga de Campeones el pasado 17 de septiembre en su muslo izquierdo, en la zona alta entre la cadera y el fémur.

Se perdió el duelo ante el Torino el 21 de septiembre, pero volvió esta última jornada para disputar media hora ante el Juventus Turín (1-1), lo que le causó las molestias que le impedirán estar en el reencuentro con el club en el que se formó y sorprendió con su zurda, la misma que llamó la atención del Milan campeón del 'Scudetto' en 2022.

No cuajó su presencia en San Siro, pero el Atalanta aprovechó para cazar a un gran talento que se erigió como futbolista clave, autor de 13 goles y 11 asistencias la pasada campaña y 14 dianas y 12 pases de gol en la anterior, la 2023-2024, en la que conquistó la Liga Europa, el primer título europeo en Bérgamo (norte).

En la presente suma un total de 2 goles, anotados ante el Lecce.

