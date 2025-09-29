Charlyn Corral marca doblete y se mantiene como máxima goleadora en empate del Pachuca

En un partido de la decimotercera jornada, Corral llegó a 16 dianas y ayudó a las Tuzas a subir al segundo lugar de la clasificación y llegar a 30 puntos, a dos del líder Tigres UANL.

La estadounidense Aerial Chavarín y la guatemalteca Ana Lucía Martínez marcaron por el Cruz Azul, décimo en la tabla con 18 unidades, fuera de los ocho mejores que aspiran a avanzar a los cuartos de final.

En el primer tiempo, las Azules atacaron y luego de que Chavarín le ganara un balón a su marcadora, de derecha convirtió el 0-1 al minuto 20.

Tras ello, el Pachuca empató al 30, luego de que la nigeriana Chinwendu Ihezuo, por izquierda, le cruzara un pase a Charlyn Corral, quien se barrió para poner el 1-1 en el marcador.

En la segunda parte, Corral aprovechó un penalti provocado por una mano de Valeria Miranda, para lograr el 2-1 al poste derecho de la guardameta Alejandría Godínez.

Sin embargo, cuando parecía un triunfo para las monarcas, en un contragolpe, la jamaiquina Deneisha Blackwood mandó un pase bombeado que Martínez, luego de burlar a una zaguera, transformó de zurda en el 2-2.

La decimotercera jornada continuará este lunes con las visitas del San Luis a las Pumas UNAM, del Toluca al Atlas, de las Rayadas del Monterrey al Necaxa y del Puebla al Santos Laguna.

Los encuentros finalizarán el martes con el duelo Mazatlán FC-Guadalajara.

Los partidos comenzaron el jueves pasado con el triunfo del Tijuana por 2-0 sobre el Querétaro.

El viernes, el América goleó por 4-0 al Juárez FC y el Tigres por 9-0 al León.