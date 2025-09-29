Del Allianz y el 'Mineirazo' al Limassol Arena:Neuer-David Luiz, el reencuentro inesperado

Más de una década después, el fútbol, caprichoso, reunirá de nuevo a ambos jugadores, que en la orilla de los 40 años se mantienen en la elite con ganas de guerra: Neuer, en el mismo sitio, el Bayern, listo para convertirse casi en un 'One club man' (también jugó en el Schalke); y David Luiz, en el Pafos de Chipre, su último destino tras convertirse en uno de los fichajes más sorprendentes del verano.

Ninguno de los dos imaginaría en 2014, tras las dolorosas semifinales que perdió Brasil en su Copa del Mundo, que se verían de nuevo las caras en un Pafos-Bayern Múnich. El club chipriota, en aquellos momentos, ni siquiera existía.

De hecho, se fundó aquel mismo año tras la fusión del AEK Kouklia y el AEK Paphos a través de Christakis Kaizer, el hombre que inició la escalada de un club que en once años ha pasado de ser un completo desconocido a disputar la Liga de Campeones.

David Luiz es la última piedra de un proyecto que navega a toda máquina y que con el brasileño en sus filas consiguió acaparar parte de los focos del mercado de verano, acostumbrado a llenar las portadas de los medios de comunicación de bombazos provenientes de la Premier League.

El defensor brasileño, cansado de no contar con muchos minutos en el Fortaleza, terminó contrato y llegó al Pafos como agente libre. La idea de volver a la Liga de Campeones era muy golosa y no la despreció. Desde que se fue del Arsenal en 2021 rumbo al Flamengo, no había vuelto a pisar un estadio del fútbol europeo.

"Desde Brasil, la tierra de los dioses del fútbol, hasta Chipre, la isla de los mitos. Bem-vindo a Pafos, David Luiz". Así presumió de su fichaje el actual equipo de David Luiz, que, llegará a la cita ante el Bayern recién recuperado de una lesión. Entró en la enfermería en su regreso a la Liga de Campeones durante el choque que su equipo empató ante Olympiacos (0-0). En la primera parte, tuvo que abandonar el partido con molestias físicas.

Después de perderse dos partidos de Liga, reapareció en el banquillo este fin de semana frente al Olympiakos Nicosia. No disputó ni un minuto, pero su entrenador, Juan Carlos Carcedo, podría contar con un hombre con sobrada experiencia y preparación para enfrentarse a uno de los equipos más duros de la competición, el Bayern Múnich.

En el conjunto bávaro aún aguanta Neuer. Suma la friolera cifra de 15 temporadas bajo la portería del conjunto alemán. Y sigue dando guerra, porque Vincent Kompany confía plenamente en un guardameta que esta temporada lo ha jugado todo, 630 minutos entre Liga Campeones, Supercopa de Alemania y Bundesliga.

Neuer, sin embargo, sufrió en 2012 una de las mayores decepciones de su carrera, cuando perdió en el Allianz Arena, ante su público, la final de la Liga de Campeones frente al Chelsea. Enfrente, David Luiz, disfrutó de un día inolvidable para levantar el que probablemente es el título más importante de su trayectoria profesional junto a la Copa Libertadores que alzó con el Flamengo en 2022.

Aquella afrenta, Neuer se la devolvió dos años después, en 2014. Neuer y sus compañeros del Bayern que perdieron la Liga de Campeones le devolvieron a David Luiz aquel batacazo con otro más duro, el 'Mineirazo'. Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Jérome Boateng y Toni Kroos, junto a su eterno portero, disfrutaron del 1-7 de las semifinales del Mundial de Brasil que después ganaron a Argentina.

Tanto el duelo del Allianz Arena como el 'Mineirazo' se convirtieron en 'crímenes' dolorosos de la historia del fútbol. Como el 'Centenariazo" del Deportivo en el Bernabéu de 2002, el 'Maracanazo' de Uruguay a Brasil en 1950 o la final que ganó Grecia a Portugal en la Eurocopa lusa de 2004.

David Luiz y Neuer no volverán a repetir un partido de semejante calibre. El Pafos-Bayern Múnich no es una final de la Liga de Campeones; tampoco unas semifinales de un Mundial; pero sí será el duelo en el que dos jugadores de la vieja guardia recuerden viejos tiempos de glorias y venganzas futbolísticas, de alegría y dolor y, al fin y al cabo, de memorias que ya son historia aún presente.