Dino Toppmöller: “Prefiero ganar 5-4 que 1-0”

“Prefiero ganar 5-4 que 1-0, aunque después del sábado (un triunfo por 4-6 contra el Borussia Moenchengladbach) me lo estoy replanteando. Estoy contento con esta forma fresca de jugar, aunque implique encajar goles. Uno se puede permitir, pero estamos encajando demasiado. Lo hemos hablado y lo vamos a mejorar”, explicó.

El técnico ha “tomado nota del resultado y del partido” del Atlético contra el Real Madrid.

“El Atleti, en la última década o más, ha sido uno de los mejores equipos de Europa. Siempre compite en 'Champions' y es un firme candidato. Tiene una intensidad increíble en el juego, está respaldado por una afición muy potente y transmite mucha energía y seguridad”, advirtió en la rueda de prensa previa en el estadio Metropolitano.

“Eso nos obliga a resistir y oponernos. El Atleti siempre intenta dominar al rival. Estamos listos. Contra este tipo de equipos hay que ser precisos, mantener la mente fría, no despistarse, estar muy concentrados y jugar como equipo”, añadió el técnico.

Toppmöller, cuyo equipo ha marcado 23 goles en los primeros siete encuentros del curso, catorce de ellos en los últimos tres duelos, anunció su intención de proponer un partido “abierto”.

“No solo se trata de crear oportunidades, sino de saber que ellos tienen una plantilla de muchísima calidad. Ya se vio este sábado la fuerza ofensiva y la calidad individual que tienen. Se trata de defender bien en grupo y luego llevar el juego al ataque, sabiendo que el Atleti tiene una defensa muy sólida. Es muy difícil generarle ocasiones. Es un gran reto”, expuso.

“Hemos analizado mucho al Atleti y están jugando al máximo nivel en Europa”, continuó el entrenador del Eintracht, que consideró que Diego Simeone es un entrenador “increíble”, que lleva “mucho tiempo en el equipo y siempre lo lleva a su mejor versión”.

Toppmöller, asimismo, valoró que, “como persona, también es interesantísimo”.

“Es auténtico. Si ves los partidos, los vive con pasión desde el primer segundo. Esa mentalidad latinoamericana la transmite a su equipo”, agregó.