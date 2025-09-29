El Atlético, de la apoteosis a la necesidad contra el líder

Ganador 5-1 el conjunto alemán frente al Galatasaray en la primera cita, cuando remontó un 0-1 en contra, y perdedor el equipo rojiblanco por 3-2 con el Liverpool en Anfield, la victoria es fundamental para el Atlético en el Metropolitano, donde la vida es diferente para el conjunto local, mucho más fiable en su territorio que fuera.

El triunfo por 5-2 contra el Real Madrid del sábado fue una demostración, como antes lo fue el 3-2 al Rayo Vallecano y tantos encuentros de la pasada campaña, la anterior o la anterior: el Atlético ha ganado 63 de sus últimos 75 partidos en su campo, con 6 empates y 6 derrotas, en contraste con sus peores datos visitantes.

La reacción ya es evidente, consolidada con la victoria en el derbi, pero en revisión en cada partido, más aún cuando asoma la Liga de Campeones y el mejor equipo de la primera jornada. Tercero en la última Bundesliga, el Eintracht Fráncfort ha marcado 23 goles en 7 partidos en este ejercicio, 14 de ellos en los tres últimos y seis en el más reciente, cuando el pasado sábado goleó por 4-6 al Borussia Moenchengladbach. A los 47 minutos ya vencía 0-6. Es cuarto ahora en su liga.

Y es una amenaza potente para el Atlético, en su mejor momento de la temporada. Luce en ataque, mientras identifica y soluciona sus problemas en defensa. Es el momento de Julián Alvarez, definitivo y goleador cinco veces en los últimos dos choques, del resurgimiento de Alexander Sorloth, de la reafirmación de Giuliano Simeone, del impacto de Nico González, de la vigencia de Koke Resurrección, de la progresión imparable de Pablo Barrios, de todos los recursos de Marcos Llorente…

Y de Simeone, relanzado por la preparación, planificación y ejecución del derbi ante el Real Madrid. Ahora lo desafían de nuevo la Liga de Campeones, el único título que le falta con el Atlético, y el esfuerzo continuado de su equipo. El choque de este martes es el sexto partido en diecisiete días y el cuarto en nueve días.

Fundamental la recuperación de sus jugadores entre partidos tan seguidos (después, el próximo domingo, visitará al Celta antes del segundo parón del curso), Simeone sostendrá casi todo el once titular que ha manejado en el último tramo, siempre dependiendo de la regeneración de energía de sus futbolistas en estos dos días de puesta a punto y con la duda de si entrará ya Álex Baena.

Ya reapareció en los instantes finales frente el Real Madrid, tras poder jugar solo uno de los primeros siete duelos de este curso; dio el 5-2 a Antoine Griezmann, con el que el francés superó una racha de 22 partidos sin marcar en LaLiga; y es una opción más que posible en la alineación de este martes, ya sea como segunda punta o en el sector zurdo, con la convicción que tiene Simeone en la calidad del internacional español.

Es de nuevo la incógnita de la alineación, con las bajas por lesión de José María Giménez, Thiago Almada y Johnny Cardoso y en la que se presupone a casi todos los futbolistas que desbordaron el sábado al Real Madrid, tal y como es la importancia del duelo contra el Eintracht, aunque tan solo sea la segunda jornada de la imprevisible fase liga, donde el único cálculo posible es la victoria en cada lance.

Enfrente, el Eintracht llega al duelo contra el Atleti tras haber tenido un debut superlativo en la Liga de Campeones con la goleada ante el Galatasaray por 5-1.

En la última jornada de la Bundesliga, también dio muestras de tener bien engrasada la máquina ofensiva al derrotar el Borussia Mönchengladbach por 4-6 en un festival de goles. No obstante, ese partido también dejo sombras ya que, después de ponerse por delante 0-6 en el marcador y dejar el partido más que visto para sentencia, el Eintracht se relajó en exceso y permitió demasiado a un Gladbach que estuvo cerca de volverse a meter en el partido.

En los últimos dos encuentros, el Eintracht ha estado conducido en parte ofensiva por el centrocampista turco Can Uzun. Además, cuenta adelante con jugadores de peligro como el incisivo Ansgrad Knauff o el goleador Jonathan Burkhardt.

Uzun ha marcado cinco goles en cinco partidos de la Bundesliga, en la que sólo es superado por el intratable Harry Kane, que viene marcando dos tantos por partido. A sus cinco goles, Uzun agrega tres asistencias, con lo que también es el segundo jugador más efectivo de la Bundesliga.

En términos generales puede decirse que el Eintracht es un equipo en proceso de crecimiento. Su clasificación a la Liga de Campenes a través de la Bundesliga -su primera participación se había dado tras ganar la Liga Europa- ha sido un paso importante en ese sentido. Su talón de Aquiles está en la parte defensiva.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Baena o Sorloth y Julián Álvarez.

Eintracht Fráncfort: Kaua Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Skhiri, Uzun; Doan, Knauff; Burkardt.