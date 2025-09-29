El Ayuntamiento de Barcelona espera que el Barça pueda volver al Camp Nou el 18 de octubre

"Tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes que se tenían que hacer y que, desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou. Pienso que se podrán arreglar los pequeños problemas que había", ha dicho en unas declaraciones en la emisora de radio Rac1.

El club catalán había solicitado el regreso a su estadio para acoger el encuentro de este pasado domingo ante la Real Sociedad, pero tanto el gobierno municipal como los Bomberos lo impidieron al alegar problemas de seguridad.

El partido se disputó finalmente en el estadio Olímpico de Montjuïc, donde también se jugará el de este miércoles ante el PSG, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones. Esta temporada, el Barça también ha disputado dos encuentros en el estadio Johan Cruyff (Valencia y Getafe).