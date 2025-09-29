El Betis ganó en sus dos precedentes contra el Ludogorets Razgrad

Hace tres temporadas, el equipo adiestrado por Manuel Pellegrini quedó emparejado con el Ludogorets en un grupos que lideró gracias a sus dos triunfos contra el conjunto búlgaro: 3-2 en Sevilla, donde marcaron los locales Luiz Henrique, Joaquín y Canales e hicieron los tantos visitantes Despodov y Rick; y por la mínima en Razgrad, con gol de Fekir.

Además del Betis, otros cuatro equipos españoles han jugado, con pleno de victorias, en el Ludogorets Arena, el último de los cuales fue el Athletic Club, que ganó en noviembre pasado en esta misma fase de la Liga Europa por 1-2, un encuentro en el que Iñaki Williams y Serrano remontaron el gol inicial de Erick Marcus.

El Real Madrid también ganó allí por 1-2 en la Liga de Campeones 14/15 (marcaron Cristiano Ronaldo, Benzema y el local Marcelinho), un año antes el Valencia goleó en la ida de los octavos de final de la Liga Europa (0-3, con tantos de Barragán, Fede Cartabia y Senderos) y el Espanyol se impuso por la mínima (Víctor Campuzano) en la fase de grupos de la Liga Europa 19/20.