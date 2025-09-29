El español Patric vuelve a jugar con el Lazio casi siete meses después

El central, canterano del Barcelona, tuvo que operarse tras meses de molestias que le obligaron a jugar infiltrado hasta que, en marzo, se sometió a pruebas que confirmaron una lesión en el peroneo corto.

Operado a finales de marzo, su último partido databa del 13 de ese mismo mes, un duelo de Liga Europa ante el Viktoria Plzen.

Desde entonces, casi 7 meses de recuperación hasta el minuto 84 del duelo ante el Génova, en el que compareció ya con el 0-3 en el marcador y en sustitución de su compatriota Mario Gila, canterano del Real Madrid.