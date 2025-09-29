Fútbol Internacional

El español Patric vuelve a jugar con el Lazio casi siete meses después

Roma, 29 sep (EFE).- El español Patric, defensa del Lazio, volvió a jugar este lunes, en la victoria de su equipo ante el Génova (0-3) en la Serie A, tras casi 7 meses lesionado en el tobillo derecho.

Por EFE
29 de septiembre de 2025 - 18:05
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

El central, canterano del Barcelona, tuvo que operarse tras meses de molestias que le obligaron a jugar infiltrado hasta que, en marzo, se sometió a pruebas que confirmaron una lesión en el peroneo corto.

Operado a finales de marzo, su último partido databa del 13 de ese mismo mes, un duelo de Liga Europa ante el Viktoria Plzen.

Desde entonces, casi 7 meses de recuperación hasta el minuto 84 del duelo ante el Génova, en el que compareció ya con el 0-3 en el marcador y en sustitución de su compatriota Mario Gila, canterano del Real Madrid.

Enlace copiado