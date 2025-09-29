El inglés Michael Oliver arbitrará el Barça-PSG

Oliver, de 40 años, es internacional desde 2012, árbitro élite de UEFA desde 2018 y coincidirá con el Barcelona por cuarta vez. Su último encuentro con los azulgranas fue hace un año, en la fase de grupos de la "Champions" en casa frente al Atalanta (2-2).

Anteriormente, en septiembre de 2021, pitó el Barcelona-Bayern Múnich (0-3) y, también con los de Flick como locales, los dirigió en noviembre de 2020 ante el Dynamo Kiev (2-1) y en 2019 ante el Slavia Praga (0-0), igualmente en la fase de grupos.

El Barça-PSG será el segundo partido de la Liga de Campeones para Oliver tras dirigir el Ajax-Inter (0-2) de la primera jornada.

En el estadio Olímpico Lluís Companys (21.00h) contará con el australiano Jarred Gillett como VAR, con los ingleses Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes y Andrew Madley como cuarto árbitro, junto al alemán Bastian Dankert como asistente del VAR.

El Dortmund-Athletic (21.00h) será el tercer partido de esta "Champions" para el polaco Szymon Marciniak (44 años), tras los de las fases previas Viktoria Plzen-Tangers (2-1) y Sturm Graz-Bodo/Glimt (2-1)

Marciniak es internacional desde 2011 y la temporada pasada protagonizó dos grandes polémicas, en los octavos de final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid con el penalti anulado a Julián Álvarez por el 'doble toque' en la tanda de penas máximas y en las semifinales entre el Inter y el Barcelona, en las que el Barça quedó eliminado.

El árbitro polaco contará en Dortmund con el neerlandés Pol van Boekel en el VAR; junto a sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes y Wojciech Myc como cuarto árbitro. El portugués Tiago Martins será el asistente del VAR.

En Villarreal (21.00h) el equipo arbitral del rumano Istvan Kovács se completará con sus compatriotas Catalin Popa como VAR; Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes y Szabolcs Kovacs como cuarto árbitro. El asistente del VAR será el alemán Christian Dingert.

Kovács (41 años), es internacional desde 2010 y ya coincidió con el Villarreal en marzo de 2024 en los octavos de final de la Liga Europa ante el Marsella (3-1) y también en 2018 en la fase de grupos contra el Rangers (2-2).

En la primera jornada de la "Champions" dirigió el Olymnpiakos-Pafos (0-0) y previamente pitó el Fenerbahce-Feyenoord (5-2) y el Copenhague-Basilea (2-0).

Entre las designaciones de la UEFA para los partidos del miércoles figura también la del español Jesús Gil para el Mónaco-Manchester City (21.00h), junto a César Soto como VAR.