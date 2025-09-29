El Real Madrid llega a Almaty tras recorrer casi 7.000 kilómetros y entrenará por la tarde

Es la primera vez que el Real Madrid disputará un partido de la máxima competición continental en el continente asiático y la segunda en toda la historia de la 'Champions'.

La delegación blanca, que incluye a 22 jugadores, se alojó en el Hotel Intercontinental, cuyas instalaciones fueron reservadas exclusivamente para el equipo español.

Tras la abultada derrota ante el Atlético de Madrid (5-2), el técnico madridista, Xabi Alonso, decidió viajar con todas sus estrellas, incluido Mbappé y Vinícius.

Se quedaron fuera de la convocatoria los defensas Dani Carvajal, que estará fuera de los terrenos de juego durante un mes, y Militao, que sufrió un duro golpe en el Metropolitano, pero podría regresar a los terrenos de juego el fin de semana.

El Real Madrid entrenará esta tarde en el Estadio Central de Almaty, con capacidad para 23.000 espectadores, donde se disputará el encuentro a las 21.45 hora local (18.45 GMT).

Se espera que al estadio acudan miles de aficionados madridistas de Asia Central, Rusia, China y toda la región euroasiática.