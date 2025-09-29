Fútbol Internacional

El Villarreal solo ganó uno de sus últimos cinco duelos ante rivales italianos en casa

Vila-real (Castellón), 29 sep (EFE).- El Villarreal, que recibe este miércoles al Juventus en partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, buscará su primer triunfo en dicha competición, tras la derrota sufrida en Londres en el estreno, aunque para ello tendrá que sobreponerse a la estadística que indica que solo se ha impuesto a un rival italiano en los últimos cinco duelos como local.

Por EFE
29 de septiembre de 2025 - 05:25
El balance en estos enfrentamientos en La Cerámica ha sido de dos derrotas, dos empates y una única victoria, con 4 goles a favor y 9 en contra.

La última derrota se produjo en 2017, en la Liga de Europa, ante una Roma que se impuso por 0-4 en la mayor goleada recibida por el Villarreal en Europa como local.

En 2011, en la máxima competición continental, también cayó frente el Nápoles que se impuso por 0-2 en la fase de grupos. Más tarde, en la Liga de Europa en 2016 se vengó del conjunto napolitano, al que se impuso por 1-0 y además le sirvió para eliminarlo de la competición en dieciseisavos de final.

En la temporada 2021-2022, su última participación en la Liga de Campeones, firmó dos empates frente al Atalanta (2-2), en la fase de grupos, y contra la Juventus (1-1) en la ida de los octavos de final.

El conjunto villarrealense, desde que debutara en Europa en la temporada 2002-2003, se ha enfrentado en doce ocasiones a rivales transalpinos como local en las distintas competiciones con un balance de siete triunfos, tres empates y dos derrotas.

