El Villarreal solo ganó uno de sus últimos cinco duelos ante rivales italianos en casa

Vila-real (Castellón), 29 sep (EFE).- El Villarreal, que recibe este miércoles al Juventus en partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, buscará su primer triunfo en dicha competición, tras la derrota sufrida en Londres en el estreno, aunque para ello tendrá que sobreponerse a la estadística que indica que solo se ha impuesto a un rival italiano en los últimos cinco duelos como local.