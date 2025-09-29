El Villarreal solo ganó uno de sus últimos cinco duelos ante rivales italianos en casa

El balance en estos enfrentamientos en La Cerámica ha sido de dos derrotas, dos empates y una única victoria, con 4 goles a favor y 9 en contra.
La última derrota se produjo en 2017, en la Liga de Europa, ante una Roma que se impuso por 0-4 en la mayor goleada recibida por el Villarreal en Europa como local.
En 2011, en la máxima competición continental, también cayó frente el Nápoles que se impuso por 0-2 en la fase de grupos. Más tarde, en la Liga de Europa en 2016 se vengó del conjunto napolitano, al que se impuso por 1-0 y además le sirvió para eliminarlo de la competición en dieciseisavos de final.
En la temporada 2021-2022, su última participación en la Liga de Campeones, firmó dos empates frente al Atalanta (2-2), en la fase de grupos, y contra la Juventus (1-1) en la ida de los octavos de final.
El conjunto villarrealense, desde que debutara en Europa en la temporada 2002-2003, se ha enfrentado en doce ocasiones a rivales transalpinos como local en las distintas competiciones con un balance de siete triunfos, tres empates y dos derrotas.