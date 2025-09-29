Expresidente Bartomeu, citado a declarar por presunto cobro comisiones en varios fichajes

El auto, al que ha tenido acceso EFE, levanta el secreto de sumario de la investigación que la Fiscalía ha realizado los últimos dos años a raíz de una denuncia de la propia entidad azulgrana.

Fue la actual junta directiva que encabeza Joan Laporta la que remitió en 2023 al Ministerio Público un informe forensic encargado a la consultora Kroll y que detectó irregularidades contables relacionadas con la compraventa de jugadores.

Según avanzó el diario 'El Mundo', esas irregularidades fueron, entre otras, el cobro de comisiones millonarias en fichajes como los de los delanteros Antoine Griezmann y Malcom Filipe Silva de Olivira, así como diversas operaciones supuestamente irregulares.

El próximo 24 de octubre declarará por estos hechos en calidad de investigado el expresidente Bartomeu, el exdirector ejecutivo del club Óscar Grau y el que fuera director de los servicios jurídicos Roman Gómez Ponti.

El 7 de octubre será el turno del exvicepresidente deportivo Jordi Mestre y el 4 de diciembre del abogado José Ángel González Franco, por su presunta intervención en el fichaje de Griezmann por el Barça.

El diario apunta que la actual junta directiva del Barcelona detectó "comisiones del 33%" y empresas que nacieron "solo para facturar al Barcelona".

Un ejemplo es el fichaje del brasileño Malcom, en el que se denuncia el supuesto abono de una comisión de 10 millones de euros gracias a un contrato "firmado mucho después de que se cerrara el fichaje".

Y también se denuncian los pagos al abogado González Franco, a quien se atribuye el cobro de 1,7 millones por cerrar el acuerdo de conformidad del club en el 'caso Neymar'.

Se le implica asimismo en el cobro de comisiones en el fichaje de Griezmann, en una operación en la que supuestamente se produjo un "pago ilegítimo" de 15 millones al Atlético de Madrid mediante una "simulación de tanteo de jugadores".