Huijsen pide disculpas por el derbi

Con una publicación en sus redes sociales, el joven central madridista quiso pedir perdón por su peor encuentro con la camiseta blanca. La racha de siete victorias consecutivas se cortó encajando una dura derrota que, además, apeó al Real Madrid del liderato de LaLiga EA Sports (Primera División), que ahora ocupa el Barcelona.

"Pedir disculpas a la afición por este finde. Seguiremos, que nos queda mucho camino", escribió junto a un corazón blanco, enfocando ya al partido inmediato y la oportunidad de revancha en la Liga de Campeones, ante el Kairat Almaty, e intentando transmitir que es la primera derrota de una larga temporada.