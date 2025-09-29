Incógnita con Lookman

Invicto en Serie A llega el Atalanta a esta segunda jornada de Liga de Campeones, con tres empates y dos victorias. Solo una derrota en lo que va de temporada, asumible al haber sido ante el vigente campeón del continente, el PSG (4-0).

Todo ello, con apenas 4 minutos disputados por la gran estrella, un Ademola Lookman -Balón de Oro africano 2024 y héroe del club con un 'hat-trick' decisivo en la final de Liga Europa ese mismo año- que volvió a vestir la camiseta ya con el partido decidido ante el Torino, tras haber estado fuera desde el 25 de mayo, último partido de la pasada campaña.

Y ese, el tiempo que lleva sin jugar, es el motivo principal por el que Lookman no está apareciendo todavía. Lleva demasiado tiempo ejercitándose al margen como para empezar a disputarlo todo desde el inicio.

"Está entrenando bien y poco a poco lo estamos devolviendo a su plena forma, es un jugador importante", dijo el croata Ivan Juric, su técnico, el pasado sábado.

Lookman se reintegró con el grupo hace apenas 10 días y su aportación, por el momento, es inexistente por los 4 minutos que ha estado en el campo. Sin embargo, el Atalanta, club previsor, pese a tenerlo apartado y, en teoría, no contar con él, le incluyó en la lista de Liga de Campeones, partido que podría significar su primera gran aparición tras su larga ausencia.

Sería contra un Brujas que no trae buenos recuerdos a los bergamascos. Porque la pasada edición cayeron ante el equipo belga antes de los octavos de final, en un duelo que dejó el gran enfrentamiento público entre el jugador y el técnico, ahora en el Roma.

Porque Lookman, que entró en el campo tras el descanso porque venía de lesión, con el partido 3-0 en contra, marcó un tanto que recortó distancias. El problema es que gozó de un penalti que pudo cambiar la eliminatoria, pero falló desde los once metros.

"No tenía que tirar él, claramente. Porque creo que es uno de los peores lanzadores de penalti de he visto nunca y en los entrenamientos tiene un porcentaje bajísimo. Le pega muy mal", declaró Gasperini en rueda de prensa.

Las declaraciones del técnico generaron la polémica, agravada por la respuesta pública del jugador.

Ser señalado de la manera en que lo he sido no sólo me duele, sino que suena profundamente irrespetuoso, sobre todo por el inmenso trabajo duro y el compromiso que siempre he puesto cada día para ayudar a llevar el éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo", expresó Lookman en redes sociales.

Tras varios días de tensión, se llegó al entendimiento. Gasperini aseguró que nunca quiso ofender al jugador y no hubo mayor problema. Lookman acabó la campaña con un total de 20 goles entre Serie A y ‘Champions’. Y repitió lo que ya había hecho en 2024, tras ganar el título de Liga Europa. Intentó salir del Atalanta, sin éxito.