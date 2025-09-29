La FIFA sanciona a El Salvador por racismo en el juego contra Surinam

San Salvador, 29 sep (EFE).- La FIFA sancionó a El Salvador con una multa de 62.715 dólares por las expresiones de racismo que sufrieron jugadores de Surinam el pasado 8 de septiembre en el partido en San Salvador, correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, informó este lunes la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).