La FIFA sanciona a la Federación Sudafricana de Fútbol por alineación indebida

Dicha alineación provocó el incumplimiento del artículo 19 del Código disciplinario de la FIFA y del artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar del Mundial de 2026. La sanción, además de la derrota, incluye una multa de 10.000 CHF (francos suizos) y una advertencia para Mokoena.

El encuentro, que terminó 2-0 a favor de Sudáfrica, supone un revés para el conjunto que lideraba el grupo C con 17 puntos (ahora 14) y cuyo primer lugar comparte ahora con Benin en busca del billete directo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.