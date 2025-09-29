La Liga Conferencia, el bálsamo ilusionante del Rayo Vallecano

“En lo mental, en lo anímico, es muy bueno que tengamos la oportunidad de salir al campo el jueves para conseguir una victoria y vayamos después a San Sebastián con esas ganas, pero no va a ser fácil. Debemos insistir hasta que los resultados digan que estamos pasando rondas, ganando y escalando posiciones", dijo el entrenador, Iñigo Pérez, tras el último partido liguero frente al Sevilla.

En ese encuentro, el Rayo dominó, tuvo cuatro ocasiones muy claras, todas desbaratadas por el portero alemán Odisseas Vlachodimos, pero fue incapaz de marcar. El Sevilla, en la que tuvo, no falló, y Akor Adams dio la victoria al conjunto hispalense a los 87 minutos.

Segunda derrota consecutiva, tras la del Atlético de Madrid en el Metropolitano (3-2), en la que un gol en los compases finales le dejó sin puntuar.

Anteriormente empate en Vallecas con el Celta de Vigo (1-1), derrota en El Sadar con Osasuna (2-0) y otro reparto de puntos en casa con el Barcelona (1-1).

Cinco partidos sin ganar con tres derrotas, dos empates y cuatro goles a favor y ocho en contra, lo que supone un pobre balance que, en Liga, le sitúa con cinco puntos al filo del descenso.

De esta forma afronta el Rayo su estreno en la Liga Conferencia ante el Shkendija, tras superar con comodidad la ronda previa ante el Neman Grodno bielorruso.

La ilusión que hay entre la afición es enorme, como se refleja en la cantidad de aficionados que se han hecho con el Euroabono tanto por internet como de forma presencial en taquillas, como se apreció tras el partido con el Sevilla, tras el que se vieron largas colas para adquirirlo.

"El equipo está en una dinámica negativa en cuanto a resultados pero en cuanto a juego es bueno. Tenemos que insistir en cambiar la dinámica. Defender bien y portería a cero y de ahí vendrán buenos resultados que creo que nos estamos mereciendo. Hay que seguir creyendo. Creo que tenemos que ir a por las tres competiciones hasta que nos dé", dijo Isi Palazón, tras la última jornada.

Tanto en el vestuario como entre la afición hay mucha ilusión con la Liga Conferencia, una competición a la que acuden sin presión pero con las ganas de hacerlo bien y pasar la fase de grupos, en la que han quedado emparejados con Lech Poznan (Polonia), Drita (Kosovo) y Shkendija (Macedonia), a los que recibirán en el Estadio de Vallecas, y con el Slovan Bratislava (Eslovaquia), Jagiellonia (Polonia) y Hacken (Suecia), a los que se medirán de visitantes.

El objetivo inmediato es ganar el jueves al Shkendija para recuperar la confianza, cambiar la dinámica y afrontar con más optimismo la visita a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, justo antes del parón de selecciones.