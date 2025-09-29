La venganza del 9-0 del 1938

Es la mayor derrota continental en la historia 'nerazzurra' y la de un equipo italiano en competición europea. Fue en la conocida como Copa de Europa Central o Copa Mitropa y, por aquel entonces, el Inter no era ni siquiera el Inter. Era el Ambrosiana-Inter.

Aquel 11 de julio quedó en la memoria interista de por vida, en una eliminatoria de cuartos de final que finalizó con un 10 a 3 global tras la vuelta disputada en San Siro (3-1). En Praga, en la ida, los 9 goles que encajó en 74 minutos acabaron con la euforia italiana tras el Mundial de Francia que conquistó la 'Azzurra', en París, días antes.

En concreto, los cuatro goles del máximo goleador de la edición, el austríaco nacionalizado checo Josef Bican, que terminó con 10 dianas y levantando el título de campeón.

Tuvo que esperar el Inter 81 años para volver a medirse a los checos. Fue en 2019, en la fase de grupos de Liga de Campeones, con la esperada 'vendetta' en San Siro que finalizó en un amargo empate a uno, arañado en el tiempo añadido por el italiano Nicolo Barella para evitar el desastre.

La vuelta sí tuvo final feliz, con un doblete del argentino Lautaro Martínez y un tanto del belga Romelu Lukaku.

Otros 6 años después, la competición reina vuelve a dar la oportunidad al Inter de vengar en casa, en San Siro, aquella gran derrota que arrastra por su historia.

Tras encajar dos derrotas seguidas en Serie A, especialmente dolorosa la sufrida ante el Juventus Turín (4-3) en el clásico por excelencia de Italia, el Inter se recompuso con tres victorias consecutivas: ante el Ajax en Liga de Campeones y ante el Sassuolo y el Cagliari en Serie A.

En las dos últimas, el español Josep Martínez fue el meta titular, en plena pelea por el puesto bajo palo con el suizo Yann Sommer. Ante el Slavia se desvelará la intención de Chivu. Rotar y dejar a Sommer la 'Champions' y a Josep Martínez la Serie A; o mantener al español bajo palos.

Con especial alegría festejó Chivu, además, el último tanto ante el Cagliari, a cargo de su pupilo Francesco Pio Esposito, goleador por vez primera en la máxima categoría del fútbol italiano con 20 años y al que entrenó en las categorías inferiores del Inter. Una relación especial entre técnico y delantero. Su gol le confirma como una alternativa muy válida en ataque.

Sin perder desde mayo llega el Slavia Praga, segundo en la liga checa a solo un punto del Sparta Praga. Aunque no ganó en su compromiso inicial en el 'Viejo Continente' ante el Bodo/Glimt noruego.