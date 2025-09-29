LaLiga apoya con 8 millones a becas de deportistas y recuerda amenazas piratería

Los 8 millones de euros servirán para financiar la preparación y participación de atletas que representen a España en competiciones internacionales. Un ejemplo más, recuerda Laliga, de cómo la lucha antipiratería beneficia al motor del deporte español, pues sin ese impacto proveniente de los derechos audiovisuales, el resto de deportistas se verían seriamente afectados en su hoja de ruta hacia los JJOO de Los Angeles.

El BOE publicó el pasado miércoles la convocatoria de concesión de las ayudas contempladas en el artículo 6.1 d) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, y desarrolladas por la sección tercera del capítulo II del Real Decreto 2/2018, de 12 de enero.

"La finalidad de esta convocatoria es financiar Ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para financiar ayudas a deportistas que participen en competiciones internacionales representando a España. Conforme a lo previsto en el apartado Primero de la convocatoria estas ayudas son: a) Ayudas a personas deportistas y a sus entrenadores "Becas CSD Team España-ADO". b) Ayudas a deportistas españoles que, cumplan con los criterios establecidos destinados a las Becas CSD Transición", publica el BOE.