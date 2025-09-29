Llorente: “La actitud, el juego y la ambición son la línea a seguir”

“La actitud está claro que es la que tenemos que tener. La actitud, el juego y la ambición son la línea a seguir. Hicimos un gran partido, estuvimos durante los 90 minutos muy concentrados y se está trabajando muy bien. A principio de temporada, que la gente tenía dudas, nosotros hemos confiado en el trabajo, hemos tenido fe, hemos seguido trabajando de la misma manera y al final han llegado los resultados”, expuso.

Llorente cree que su equipo, con la intensidad del derbi del pasado sábado, puede competir por todo.

“De hecho, pienso que, si no nos lo creyéramos, no hubiésemos hecho el partido del otro día. Aparte, después de ese partido, si había alguno que no lo creía, creo que lo hemos demostrado. Si salimos con esa ambición y esta intensidad, al final estamos rodeados de buenos jugadores, se está trabajando muy, muy bien, los nuevos se están adaptando y entre todos lo estamos sacando. Creo que va a salir todo bien”, afirmó.

El equipo rojiblanco tan solo ha tenido dos días sin competición entre el triunfo contra el Real Madrid y el choque de este martes contra el Eintracht.

“Este martes veremos (si están preparados físicamente para mantener tal intensidad)”, expuso Llorente, mientras Simeone, a su lado, gesticulaba con la cabeza en señal de afirmación.

“Trabajamos para ello. Sí que es verdad que hay muchos partidos y poco tiempo para recuperar. Es lo que hay. Hay que adaptarse. Estos dos días que hemos tenido hemos intentando trabajar en la recuperación lo mejor posible y estar lo más recuperados el martes a la noche. El equipo está recuperando con ganas y con ambición y estoy seguro que vamos a repetir un gran partido”, avanzó.

A nivel personal, Llorente está en un gran momento. “Ni yo he cambiado nada ni el equipo ha cambiado nada. Tampoco estoy de acuerdo en que haya empezado a un nivel espectacular. Al principio me costó un poco y ahora sí estoy en un nivel que puedo disfrutar, estar cómodo y en los partidos me veo muy bien, con mucha confianza y al final eso hace que pueda jugar buenos partidos”, valoró.

En el campo, intenta, “más” que ser “líder”, transmitir “con energía y con trabajo a los compañeros”.

“Creo que es algo fundamental al final. Entre todos los jugadores que hay en el campo y lo que están fuera, si la energía es correcta, es un equipo mucho más fuerte. Desde la parte que me toca, intento siempre transmitirlo”, explicó.