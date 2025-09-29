Maresca: "Es un honor jugar contra Mourinho"

"Es un honor absoluto jugar contra José Mourinho mañana. No es solo una leyenda en este club, sino en muchos otros. Será un privilegio", afirmó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al duelo.

Mourinho, de 52 años, dirigió al Chelsea entre 2004 y 2007 y regresó en junio de 2013 hasta su salida en diciembre de 2015.

Durante su estancia en Stamford Bridge, se consolidó como el entrenador más exitoso en la historia del club, logrando tres títulos de Premier League, una FA Cup, una Community Shield y tres Copas de la Liga de Inglaterra (EFL League).