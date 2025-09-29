Motagua, por el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

Tegucigalpa, 29 sep (EFE).- El Motagua apostará este martes por sellar su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, en el juego de vuelta de los cuartos de final que disputará contra el Alajuelense costarricense.