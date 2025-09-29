Mourinho: "Siempre seré un 'blue', pero ahora soy del Benfica y quiero ganar"

"Me siento en casa aquí. Ya jugué en este estadio con el Tottenham, Manchester United e Inter, pero ahora no soy un 'blue', soy del Benfica, y quiero ganar", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este martes, cuando habrán pasado 2030 días del último partido dirigido por el portugués en la Liga de Campeones.

"Soy parte de su historia y ellos forman parte de la mía. Les ayudé a convertirse en un Chelsea más grande y ellos me ayudaron a ser un Mourinho más grande. Cuando digo que no soy un 'blue', hablo únicamente del trabajo que tengo que hacer mañana", añadió el técnico.

Mourinho, de 52 años, dirigió al Chelsea entre 2004 y 2007 y regresó en junio de 2013 hasta su salida en diciembre de 2015 consolidándose como el técnico más exitoso en la historia del club, logrando tres títulos de Premier League, una FA Cup, una Community Shield y tres Copas de la Liga de Inglaterra (EFL League).

"El Chelsea es una máquina de ganar. Cuando estuve aquí, mi equipo no dejaba de ganar. Hubo otros entrenadores que no ganaron títulos durante un tiempo, pero hasta que alguien gane cuatro Premier, nadie será más grande que yo", completó.

Sobre el encuentro, afirmó: "Espero dos equipos que quieran ganar. El Chelsea jugará para la victoria, especialmente después de perder el primer partido. Tendremos que defender bien y tratar de ganar. Tenemos Chelsea, Real Madrid y Newcastle en esta competición. Son partidos difíciles, así que mañana iremos a por los tres puntos".

Ambos equipos llegan a este partido sin puntos tras haber perdido en la primera jornada.