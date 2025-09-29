Nico Williams vuelve al grupo y podría estar disponible para Dortmund

El extremo se ha ejercitado con normalidad junto a sus compañeros durante los quince minutos abiertos a los medios de comunicación aparentemente recuperado de la lesión muscular que sufrió en la musculatura aductora de la pierna izquierda en el Turquía-España del 7 de septiembre.

Quienes no han trabajado a las órdenes de Ernesto Valverde han sido Alex Berenguer y Mikel Vesga cuya disponibilidad para el partido del Signal Iduna Park, al igual que la del pequeño de los Williams, está también en duda.

Berenguer fue baja ante el Villarreal por unas molestias derivadas de la artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que le afecta desde hace varias semanas, mientras que Vesga sufrió en La Cerámica una lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha.

Todas estas dudas las resolverá posiblemente el técnico después de la sesión que dirigirá mañana martes en Lezama (11.00 horas) cuando ofrezca la lista de futbolistas que viajarán a Alemania a primera hora de la tarde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A las 19.00 horas está programada en el Signal Iduna Park la rueda de prensa oficial que ofrecerán Valverde y el portero internacional Unai Simón.