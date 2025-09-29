Osasuna firma el peor inicio a domicilio en 13 temporadas

El nivel del equipo comienza a preocupar cuando se hacen las maletas. Los de Tajonar, respaldados e impulsados por su público en Pamplona, no cuentan con la misma suerte fuera de casa. Este domingo, en un estadio especial para el aficionado navarro, regaló la primera mitad, encajando dos goles que pusieron muy cuesta arriba la contienda.

El equipo terminó con tres extremos sobre el verde, dos delanteros y dos laterales de mucha profundidad, pero ni por esas se consiguió intimidar a su adversario, un Betis al que le bastó salir a medio gas para defender los goles de Abde y el Chucho Hernández.

Con el final de los 95 minutos de encuentro, Osasuna continuó con el pleno de derrotas a domicilio esta temporada. Real Madrid (1-0), Espanyol (1-0), Villarreal (2-1) y Betis (2-0), con tan solo el tanto de Ante Budimir frente al submarino como única anotación. Malas cifras que deberán ir a más para lograr algo más que la permanencia.

Hay que echar la vista atrás, muy atrás, para ver un inicio igual de malo en Primera División. Año 2012, el Osasuna de José Luis Mendilibar cayó ante el Deportivo (2-0), Celta de Vigo (2-0), Zaragoza (3-1) y Athletic (1-0). Tuvieron que esperar dos jornadas más para lograr los tres primeros puntos, contra el Espanyol (0-3). La siguiente salida para los de Alessio Lisci será en el Metropolitano ante un Atlético de Madrid que parece haber tomado velocidad de crucero.

Volviendo al presente, el 2-3 en Valladolid ha sido la única victoria en el año 2025. El doblete de Budimir y el 0-2 obra de Rubén García fueron los goles en aquella tarde de abril.

Hay que remontarse hasta el 27 de octubre de 2024 para la anterior sonrisa lejos de la capital navarra. El Reale Arena vio cómo la Real Sociedad caía ante Osasuna por (0-2). Estas dos fueron las dos únicas victorias de Vicente Moreno como visitante, unos pobres números que a pesar de todo permitieron al equipo soñar con Europa hasta el final.

Por delante, mucho trabajo para un Lisci que debe dar con la tecla que le permita de manera definitiva exhibir su juego con más continuidad durante los encuentros.