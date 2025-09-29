Simeone: “En la vida vale el ahora, lo anterior se queda atrás”

“Nosotros teníamos que ganar el partido que nos tocó ganar, por suerte lo hicimos de la mejor manera y sin duda necesitábamos estos dos días que tuvimos (de recuperación). Por eso, dimos (libre) del domingo a la mañana al lunes por la tarde para tener un poquito más de descanso en esta batería de partidos seguidos que vamos a enfrentar”, apuntó.

“Nadie se acordará del partido anterior cuando empiece el encuentro de este martes. En la vida vale el ahora, porque lo anterior se queda atrás, y lo que venga por delante no tenemos ni idea de qué va a suceder. A trabajar, tener fe y creer en lo que hacemos”, proclamó el entrenador en la rueda de prensa en el estadio Metropolitano.

Simeone sólo mira hacia adelante: “Cada partido es distinto al otro. Evidentemente, intentamos seguir una línea ascendente que el equipo está teniendo. Dependerá de la humildad, la fe, el trabajo, el seguir buscando el camino que sabemos que es el positivo para las características del equipo que tenemos”.

El Atlético ha reaccionado los dos últimos encuentros con sendos triunfos contra el Rayo Vallecano (3-2) y el Real Madrid (5-2). “Es muy difícil hablar de dos partidos. Creo que hay un camino que hay que recorrer y dentro del camino hay dificultades, como todos tenemos en la vida. Nosotros las hemos atravesado en partidos anteriores, en estos fue mejor y, seguramente, el camino que queda por delante es enorme”, afirmó.

“Nos encontraremos con situaciones que tendremos que estar fuertes y tendremos que revalidar lo que venimos haciendo, enfrentando el campeonato igual que afrontamos la vida. La vida no es todo igual. En la semana tenemos bajos y altos. Y en el fútbol, igual”, añadió Simeone, que insistió en su fortuna y sus agradecimientos por dirigir al Atlético.

“Me siento un afortunado. Soy un agradecido diariamente al lugar que tengo, a la posibilidad que me dieron, a haber podido tener unos dirigentes, como Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) y Enrique (Cerezo, presidente del club) que me han acompañado y siempre me han apoyado en los momentos de dificultad, gente que hoy no está en el cuerpo técnico que me ha ayudado un montón, la gente nueva que ha venido y, sobre todo, los futbolistas, que han sido maravillosos y han dado el máximo”, declaró.

“He podido representar lo que me gusta y siento de este juego. Cuando se reúnen esas cosas, soy un afortunado. Agradecer a toda la gente que nombré, porque sin ellos es imposible”, reiteró el entrenador, como en otras ruedas de prensa.

El duelo contra el Eintracht Fráncfort será el cuarto partido para el Atlético en los últimos nueve días. Aún no tiene decidido el once. “Nos vimos el domingo a la mañana, después del partido del sábado, y volvimos a encontrarnos recién. Todavía no valoramos con quién empezaremos. Sí tengo una idea global del partido que podemos encontrarnos, sobre todo por el rival”, repasó.