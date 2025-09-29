Sorokin: "Haremos todo lo posible para que Mbappé se sienta incómodo"

"Marcar a Mbappé es un trabajo colectivo. Haremos todo lo posible para que el hombre se sienta incómodo en el campo. El Real Madrid es un club top y pagaremos caro cualquier error", dijo Sorokin en rueda de prensa en el Estadio Central de Almaty.

El jugador ruso del equipo kazajo subrayó que él y sus compañeros "están preparados" para enfrentarse al equipo español, a lo que han dedicado la última semana de entrenamientos.

"La atmósfera es tensa, pero no de miedo, sino de concentración y concienciación de la importancia del encuentro", señaló.

Sorokin cree que la clave para sacar un resultado positivo será "la disciplina y el trabajo colectivo".

"La disciplina derrota a la calidad", insistió y añadió que otro importante estímulo será representar a Kazajistán, un país asiático, en la Liga de Campeones.