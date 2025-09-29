Fútbol Internacional

Sorokin: "Haremos todo lo posible para que Mbappé se sienta incómodo"

Almaty (Kazajistán), 29 sep (EFE).- El central del Kairat, Yegor Sorokin, aseguró hoy que los defensores del equipo kazajo harán todo lo posible para que "Kylian Mbappé se sienta incómodo" en el partido del martes en Almaty.

Por EFE
29 de septiembre de 2025 - 07:10
"Marcar a Mbappé es un trabajo colectivo. Haremos todo lo posible para que el hombre se sienta incómodo en el campo. El Real Madrid es un club top y pagaremos caro cualquier error", dijo Sorokin en rueda de prensa en el Estadio Central de Almaty.

El jugador ruso del equipo kazajo subrayó que él y sus compañeros "están preparados" para enfrentarse al equipo español, a lo que han dedicado la última semana de entrenamientos.

"La atmósfera es tensa, pero no de miedo, sino de concentración y concienciación de la importancia del encuentro", señaló.

Sorokin cree que la clave para sacar un resultado positivo será "la disciplina y el trabajo colectivo".

"La disciplina derrota a la calidad", insistió y añadió que otro importante estímulo será representar a Kazajistán, un país asiático, en la Liga de Campeones.

