Sporting Cristal derrota por 3-0 al Ayacucho, con dos goles del brasileño Felipe Vizeu

La victoria celeste se encaminó durante la primera etapa de juego, con un gol inicial del joven atacante nacional Ian Wisdom a los 6 minutos, y las otras dos de Vizou, a los 23 y 38 minutos.

El resultado le permitió al equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori escalar temporalmente hasta la segunda posición del Clausura, con 19 puntos, los mismos que Cusco, pero con mejor diferencia de goles.

En el otro partido jugado este lunes, UTC venció por 2-0 a Chankas, con doblete del delantero colombiano Jarlín Quintero.

Este martes se disputará el duelo entre el Cusco y el Deportivo Garcilaso, que ocupa el cuarto lugar de la tabla, con 18 puntos, así como los encuentros entre el Sport Huancayo y Alianza Universidad, y Juan Pablo II con ADT.

Universitario de Deportes, del entrenador uruguayo Jorge Fossati, visitará el miércoles en la ciudad norteña de Trujillo al Alianza Atlético, ubicado actualmente en el puesto 13 de la clasificación, con solo 10 unidades.

La U, ganador del pasado Torneo Apertura y bicampeón nacional, se mantiene en la primera posición del Clausura con 24 puntos tras haber derrotado el sábado pasado por 3-2 al Cusco en el Estadio Monumental de Lima.

Alianza Lima también buscará recuperarse el miércoles de la derrota que sufrió el último domingo ante Cienciano, que le ganó por 2-1, con lo que descendió hasta la sexta posición de la clasificación con 15 puntos.

La duodécima jornada del Torneo Clausura será cerrada el jueves con la disputa del Clásico del Sur peruano, entre Melgar y Cienciano.