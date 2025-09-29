Técnico del Kairat: "El Real Madrid intentará rehabilitarse tras la derrota ante Atlético"

"La derrota en fútbol es inevitable. Yo creo que contra el Kairat, al contrario, saldrán más motivados e intentarán rehabilitarse", dijo Urazbakhtin en rueda de prensa en el Estadio Central de Almaty, donde el Real Madrid disputará su primer partido de la Liga de Campeones en Asia.

Reconoció haber visto el derbi madrileño, aunque aseguró que su equipo técnico no se centró en analizar ese partido, sino en los anteriores encuentro que jugó el Madrid desde que Xabi Alonso es el técnico.

"Contra el Atlético cambiaron el esquema. Quizás por eso tuvieron problemas durante el partido. No voy a juzgar. Pero nosotros nos centramos más en los partidos que ganaron esta temporada, además del que jugaron contra el PSG en el Mundial de Clubes", señaló.

Urazbakhtin resaltó que "un conjunto como el Real Madrid no tiene muchos defectos", por lo que hay que encontrar las pocas debilidades que tiene, ya que "las tiene cualquier equipo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Me gusta Xabi Alonso como técnico. Soy su seguidor desde que entrenaba al Bayer. Es un técnico moderno. Me gustó mucho su trabajo en el Bayer. Aprendí mucho de él y esto lo apliqué a mi trabajo", señaló.

Destacó su "estilo ofensivo" y su deseo de que sus jugadores "controlen el balón", aunque consideró que necesita tiempo para implementar todas sus ideas. "El potencial atacante en el Real con Mbappé, Vinícius y Mastuantono es mayor que en el Bayer", apuntó.

En cuanto al largo viaje de la expedición blanca de España a Kazajistán -casi 7.000 kilómetros-, el técnico subrayó que "los jugadores madridistas están acostumbrados a jugar cada tres-cuatro días. Están acostumbrados a una gran presión, por lo que no creo que influya en su rendimiento".

"No podemos pensar que el rival llegará cansado. Debemos pensar en nosotros, en nuestro juego, en cumplir el plan de juego", dijo.

El técnico del Kairat admitió que "no hay una receta para que todo salga bien" y que "todo dependerá del trabajo en equipo".

"Nuestra fortaleza está en nuestra fortaleza de espíritu, disciplina y organización. Mucho también dependerá de los aficionados, ya que tenemos que salir a jugar con todo el corazón", afirmó.

En su opinión, después de la derrota en la primera jornada de la Liga de Campeones ante el Sporting de Lisboa (4-1), la clave es que el equipo "sea estable durante los 90 minutos"

Urazbakhtin subrayó que sus jugadores han progresado mucho desde la fase previa, en la que eliminaron al Celtic, pero añadió que "hay que extraer lecciones de lo ocurrido en Lisboa".

Las dudas radican en el portero de 18 años, Sherján Kalmurza, que será el titular tras las lesiones sufridas por los dos primeros guardametas.

"Todos los focos están centrados en él. Pero tiene que arreglárselas. Yo no percibo un gran nerviosismo. Entrena con normalidad", dijo.

Por último, destacó que el Real Madrid, "el club más popular del mundo", haya viajado a Almaty con sus principales estrellas y acompañado de miles de aficionados.