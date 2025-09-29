Uruguay jugará con República Dominicana en un amistoso en Malasia

Santo Domingo, 29 sep (EFE).- La selección dominicana de fútbol se enfrentará con la de Uruguay en un amistoso el 10 de octubre próximo en el National Stadium Bukit Jalil, en Kuala Lumpur (Malasia), informó este lunes la gerencia del equipo quisqueyano.