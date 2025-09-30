1-4. El Juvenil del Real Madrid golea al Kairat en Almaty

No tardó el equipo dirigido por Julián López, que tomó para esta temporada el testigo de Álvaro Arbeloa, en abrir el marcador. En el minuto 7, el delantero, Jaime Barroso, anotó el primer tanto tras un córner que prolongó Daniel Yañez de tacón en el primer palo.

Saques de esquina que le dieron rédito al Real Madrid, ya que el segundo tanto, en el minuto 18, llegó de la misma forma. De nuevo un toque en el primer palo dejó esta vez el balón suelto en área pequeña para que Víctor Valdepeñas rematase a placer para el 0-2.

Resultado de comodidad para los de Julian López, que vieron peligrar en el minuto 21. Sin embargo, Azamat Tuyakbaev, autor de dos goles en el estreno en la competición del equipo kazajo, falló un penalti, con un disparo flojo y centrado, que detuvo un Illia Voloshyn; quien ya en la segunda parte sí cometió un error que dio vida al conjunto local.

Eso sí, antes fue el portero del Kairat, Danila Bluch, quien, a pesar de firmar buenas paradas para evitar una mayor goleada, erró en un despeje abajo y pasó de detener un disparo de Roberto Martín a ver cómo el esférico le pasó por encima y se coló en su portería.

De nuevo, como en el debut del Kairat contra el Sporting de Portugal (3-2), se vieron tres goles abajo, pero, igual que entonces, no dejaron de competir.

Tras desaprovechar en el minuto 47 una gran ocasión en un libre indirecto desde el área pequeña, que Tuyakbaev mandó por encima del larguero, ya en el 58, Ismail Bekbolat no perdonó un error al blocar el esférico del guardameta del Real Madrid, Voloshyn, y recortó distancias en el marcador para los kazajos (1-3).

Dos goles de diferencia que gestionó bien el Real Madrid, sin pasar apuros, y pudo ampliar de nuevo la distancia para vivir con tranquilidad los últimos instantes del partido. El delantero Jacobo Ortega, quien entró desde el banquillo, puso el 1-4 en el minuto 77 tras un buen recorte dentro del área, con el que se colocó el balón en su pierna buena, la derecha, y definió al palo corto.

Un Jacobo que tuvo en sus botas aumentar la diferencia de goles del partido, y de la competición para el Real Madrid, pero falló un penalti, por mano del defensa local Amirbek Bazarbayev, en el minuto 95.

A pesar de este fallo, goleada del Real Madrid en Almaty, tras recorrer casi 7.000 kilómetros, para sumar su segunda victoria en dos partidos en la presente edición de la Liga de Campeones Juvenil.