Aaron Ramsey, de Pumas, regresa a la convocatoria de Gales

El centrocampista, capitán y sexto máximo goleador de la historia de su país, fichó este verano por el Pumas tras salir del Cardiff y, una vez superada una lesión, ha disputado seis encuentros —tres como titular y tres como suplente— en los que ha marcado un gol.

En la convocatoria también figura el extremo del Leeds, Dan James, jugador por el cual la federación galesa está a la espera de conocer el diagnóstico definitivo de su club por una posible lesión de rodilla.

"No se espera que cualquier ausencia sea a largo plazo y el entrenador del Leeds United, Daniel Farke, proporcionará una actualización completa durante la rueda de prensa del jueves", expresó un portavoz del club inglés.

Gales jugará ante Inglaterra en Wembley el jueves 9 de octubre en un amistoso y recibirá a Bélgica el lunes 13 en el Cardiff City Stadium en un duelo de clasificación para el Mundial 2026.

Actualmente, a falta de tres jornadas, Macedonia del Norte lidera el grupo con 11 puntos, mientras que Gales y Bélgica suman 10, aunque los galeses cuentan con un partido más disputado que los belgas.