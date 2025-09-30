Achraf Hakimi: "Será un partido bonito de jugar y de ver"

Desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys, donde catalanes y parisinos jugarán el duelo de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, el internacional marroquí ha opinado que el equipo que menos se precipite con el balón tendrá más opciones de ganar el encuentro.

"Creo que la clave estará en el equipo que no se precipite. El partido se decidirá por pequeños detalles y espero que la balanza caiga de nuestro lado", ha reflexionado.

En este sentido, ve a su equipo "en buenas condiciones, motivado y con ganas de empezar" un duelo que prevé "difícil" ante un rival con un estilo parecido al fútbol que practica el PSG.

Una de las bazas ofensivas del Barcelona será el delantero Lamine Yamal, al que previsiblemente defenderá Nuno Mendes, "el mejor lateral izquierdo del mundo", según Achraf.

"(Nuno Mendes) Ha demostrado que es capaz de parar a Lamine y ha sido capaz de parar a otros delanteros. La fuerza de nuestro equipo son las ayudas. Vamos a intentar ayudar a Nuno porque sabemos la capacidad de desborde que tiene Lamine Yamal", ha concluido.