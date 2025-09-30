Aucas destituye al entrenador argentino Pereyra tras perder opciones de disputar el título

Aucas cerró el domingo pasado en el noveno puesto de la clasificación de la fase inicial del torneo ecuatoriano, tras un arranque expectante de la temporada al mando de Pereyra, pero perdió puntos decisivos, especialmente en casa.

El equipo de Quito disputará el segundo hexagonal final, que reúne a los equipos situados entre la séptima y duodécima plaza de la fase regular, donde pugnará por un billete para la próxima Copa Sudamericana.

"Expresamos nuestro agradecimiento por su profesionalismo y entrega durante el tiempo que formó parte de nuestra institución, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales", dijo el club.

Pereyra, de 47 años, se vinculó al Aucas en septiembre de 2024, con el que se clasificó para la fase local de la actual Copa Sudamericana, pero fue eliminado a manos de la Universidad Católica, y también fue eliminado de la Copa Ecuador 2025 frente a Deportivo Cuenca.

