Cabal: “Estamos preparados para hacer un buen partido ante el Villarreal”

Cabal pronosticó “un gran partido” ante el conjunto castellonense y negó que el equipo turinés esté centrado en frenar sólo a los delanteros del Villarreal.

“Pensamos en todo el equipo. El Villarreal es un buen equipo y cuenta con grandes jugadores, es un gran rival”, reiteró el futbolista colombiano del Juventus.

Cabal elogió el nivel que está mostrando el Villarreal, del que destacó que está en un buen momento y realizando “un gran campeonato”.

“Felicito al Villarreal por cómo ha empezado, pero nosotros estamos tranquilos con nuestro inicio y solo pensamos en el trabajo que estamos haciendo”, dijo el defensor.

“Sabemos que todos los partidos son complicados sea el rival que sea. Somos conscientes de que va a ser un buen partido y que será complicado”, señaló el colombiano, cuyo equipo buscará la primera victoria en esta Liga de Campeones tras empatar en la jornada inaugural ante el Borussia Dortmund (4-4).